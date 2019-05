De Franse politie heeft een verdachte van de bomaanslag in Lyon opgepakt, maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner maandag bekend op Twitter. Bij de aanslag op een promenade in het centrum van de stad raakten vrijdag dertien mensen gewond.

De politie ging na de aanslag op zoek naar een man van tussen de 30 en 35 jaar oud, die vlak voor de explosie fietsend op de promenade is gezien.

Het is onduidelijk of de verdachte die nu is opgepakt aan dit signalement voldoet. Castaner gaf namelijk verder geen details over de arrestatie.

De aanslagpleger liet een tas achter voor een bakkerij. Rond 17.30 uur vond op die plek een explosie plaats. Volgens onderzoekers zijn de explosieven in de tas van een afstand tot ontploffing gebracht. In de tas zaten ook stukken metaal. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief.

Drie van de dertien gewonden lagen dit weekend nog in ziekenhuizen. Hun verwondingen worden door de autoriteiten omschreven als licht. De meeste slachtoffers raakten gewond aan hun benen.