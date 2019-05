De Franse politie heeft een verdachte van de bomaanslag in Lyon opgepakt, maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner maandag bekend op Twitter. Bij de aanslag op een promenade in het centrum van de stad raakten vrijdag dertien mensen gewond.

Het gaat volgens de Franse aanklager om een 24-jarige man. Of het om dezelfde persoon gaat die op beelden van bewakingscamera's was te zien, is nog niet bekend.

De burgemeester van Lyon Gérard Collomb bevestigt wel dat ze met de aanhouding denken de verantwoordelijke voor de bomaanslag in hechtenis te hebben.

Zowel Castaner als Collomb hebben verder geen details over de arrestatie gegeven.

Stukken metaal aanwezig in de tas

De aanslagpleger liet een tas achter voor een bakkerij. Rond 17.30 uur vond op die plek een explosie plaats. Volgens onderzoekers zijn de explosieven in de tas van een afstand tot ontploffing gebracht. In de tas zaten ook stukken metaal. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief.

Drie van de dertien gewonden lagen dit weekend nog in ziekenhuizen. Hun verwondingen worden door de autoriteiten omschreven als licht. De meeste slachtoffers raakten gewond aan hun benen.