De voormalige Brexit-minister Dominic Raab (45) heeft zich zaterdagavond officieel kandidaat gesteld om Theresa May op te volgen als Britse premier. Zij kondigde vrijdag haar vertrek aan.

Raab zal het onder anderen opnemen tegen topfavoriet Boris Johnson (54), oud-minister van Buitenlandse Zaken. Hij kondigde eerder al zijn kandidatuur aan.

Naast deze twee zwaargewichten heeft ook het prominente partijlid Andrea Leadsom zich zaterdag kandidaat gesteld. Naar verwachting zullen zich nog zeker een stuk of tien andere kandidaten melden.

Dominic Raab was in 2018 voor vier en een halve maand Brexit-minister in het kabinet-May, maar leverde op 15 november zijn portefeuille in uit onvrede met Mays Brexit-akkoord met de Europese Unie. Raab is een Brexiteer die al lang vóór het referendum pleitte voor een afscheiding met de Europese Unie. Hij heeft geen moeite met een harde Brexit.

Parlementsleden stemmen tot er twee kandidaten overblijven

De vervanger van May, die partijleider wordt van de Conservatieven, zal automatisch de rol van premier toegedeeld krijgen aangezien May vroegtijdig vertrekt. Er worden dus geen nieuwe verkiezingen gehouden.

Omdat zich meer dan drie kandidaten hebben gemeld, wordt een serie stemmingen gehouden onder de Conservatieve parlementsleden. Na afloop van elk van deze stemmingen verdwijnt de kandidaat met het laagste aantal stemmen van de lijst tot er twee overblijven.

De Tories wijzen vervolgens met één stem per post de winnaar aan.