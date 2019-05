De bomaanslag van vrijdag in Lyon is nog niet opgeëist. Dat heeft de Franse aanklager Remy Heitz, speciaal belast met antiterrorisme, zaterdag verklaard. Bij de aanslag op een promenade in het centrum van de stad raakten dertien mensen gewond.

De politie zoekt nog naar de dader. Het gaat om een man tussen de 30 en 35 jaar die daar vlak voor de explosie rijdend op een fiets is gezien.

De verdachte staat op beelden van bewakingscamera's. Hij liet een tas achter voor een bakkerij. Rond 17.30 uur vond op die plek een explosie plaats. Volgens onderzoekers zijn explosieven in de tas van een afstand tot ontploffing gebracht. In de tas zaten ook stukken metaal.

Omdat hij een sjaal om zijn hoofd had gebonden en een zonnebril droeg, is de politie er nog niet in geslaagd zijn identiteit te achterhalen, aldus de onderzoekers. De man wordt omschreven als Europees of Noord-Afrikaans. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief.

Slachtoffers liepen lichte verwondingen op

Drie van de dertien gewonden lagen zaterdagmiddag nog in ziekenhuizen. Hun verwondingen worden door de autoriteiten omschreven als licht. De meeste slachtoffers raakten gewond aan hun benen.

Franse politiekorpsen hebben de instructie gekregen om extra op te letten op publieke plekken en tijdens evenementen.