Cyril Ramaphosa is zaterdag beëdigd als president van Zuid-Afrika. Dat gebeurde voor de ogen van ongeveer 40.000 toeschouwers in een rugbystadion in de hoofdstad Pretoria.

De partij Afrikaans Nationaal Congres (ANC) van Ramaphosa haalde bij de verkiezingen van 8 mei een meerderheid van 57,51 procent.

De 66-jarige Ramaphosa werd in februari vorig jaar president van Zuid-Afrika, nadat Jacob Zuma onder druk van het ANC na negen jaar regeren was afgetreden. Hij begint nu aan een officiële termijn van vijf jaar.

Het ANC is sinds de overwinning van Nelson Mandela in 1994 doorlopend aan de macht.

De partij van de beroemde anti-apartheidsactivist was de afgelopen kwart eeuw landelijk nooit onder de grens van 60 procent van de stemmen gezakt. Dit is bij de laatste verkiezingen dus wel gebeurd. Kiezers morren over corruptieschandalen en de hoge werkloosheid.

Het ANC van Ramaphosa wist een comfortabele verkiezingsoverwinning veilig te stellen, maar kreeg wel het laagste aandeel van de stemmen sinds het einde van de Apartheid begin jaren negentig. (Foto: AFP)