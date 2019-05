Nu premier Theresa May haar vertrek heeft aangekondigd, is de grote vraag wie door de Conservatieve Partij zal worden verkozen als haar opvolger. Brexit-havik Boris Johnson is topfavoriet.

Wie zijn er in de race?

Johnson is niet de enige Tory die premier wil worden. Zijn opvolger als minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, kondigde vrijdag zijn kandidatuur aan, evenals minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart en parlementslid Esther McVey. Minister van Gezondheid Matt Hancock deed dat op zaterdag.

Alle hierboven genoemde politici zijn voorstanders van de Brexit. Hunt, Stewart en Hancock golden eerst als leden van het Remain-kamp, maar maakten later een draai. Johnson en McVey waren van meet af aan voor een Britse uittreding.

Naar verwachting zullen zich nog zeker een tiental andere kandidaten melden. Daar zitten zwaargewichten bij, zoals minister van Milieu Michael Gove, oud-Brexit-minister Dominic Raab en oud-Lagerhuisvoorzitter Andrea Leadsom.

Andere namen die worden genoemd zijn, onder andere, minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid en defensieminister Penny Mordaunt.

In een recente peiling door de Britse krant The Times zei 39 procent van de ondervraagde Conservatieven op Johnson te zullen stemmen. Dat is een flinke voorsprong op de nummer twee in de peiling, Dominic Raab, die 13 procent kreeg. Ook de bookmakers geven Johnson veruit de beste kans op het premierschap.

De markante Boris Johnson, oud-minister van Buitenlandse Zaken, is de topfavoriet om May te vervangen (foto: ANP).

Wie is Boris Johnson?

De 54-jarige Johnson begon zijn loopbaan als journalist en columnist. Hij schreef onder meer over de Europese Unie en werd in het Verenigd Koninkrijk bekend als een van de weinige openlijk eurosceptische journalisten in Brussel.

Johnson was acht jaar lang burgemeester van Londen, van 2008 tot 2016. Hij wist zich populair te maken bij de inwoners van de hoofdstad. Na zijn vertrek werd hij een van de meest prominente figuren binnen Vote Leave, dat in aanloop naar het referendum in 2016 campagne voerde voor een Britse uittreding.

Eerdere poging premier te worden gedwarsboomd door 'verraad'

Na het referendum en het vertrek van premier David Cameron deed Johnson een poging hem op te volgen. Die werd getorpedeerd toen zijn vriend Michael Gove hem een dolk in de rug stak. Gove maakte op de ochtend waarop Johnson zijn campagne wilde lanceren bekend dat hij geen vertrouwen had in Johnson's leiderschap en stelde zich ook kandidaat.

De Conservatieve Partij vermeed een burgeroorlog binnen de partij door 'veilige keuze' Theresa May premier te maken. Johnson werd minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten May I en II.

Flapuit en vreemdganger

De markante Johnson heeft de reputatie dat hij op inopportune momenten zijn tong niet altijd onder controle heeft. Als minister liet hij zich bij gelegenheid ondiplomatiek uit. Zo zei hij dat een Brits-Iraanse die in 2016 werd opgepakt in Iran daar was om journalisten op te leiden. Dat deed haar zaak geen goed. De vrouw zit nog steeds vast.

Ook kwam hij regelmatig in botsing met premier May over haar Brexit-beleid. Toen een andere dissident op dat front, Brexit-minister David Davis in juli 2018 opstapte, diende ook Johnson zijn ontslag in.

Naast zijn verbale misstappen, is de doorgaans joviale politicus regelmatig beschuldigd van racisme en seksisme naar aanleiding van zijn columns. Zijn reputatie werd verder beschadigd door een aantal buitenechtelijke affaires.

Populair onder partijleden, minder onder collega's

Johnson roept sterke gevoelens van afkeer op bij een deel van zijn parlementaire collega's, maar andere prominenten zeggen achter hem te staan. De ruzie met Michael Gove lijkt bijvoorbeeld te zijn bijgelegd. Bovendien is Johnson populair onder de partijleden.

Wat betreft de Brexit is Johnson duidelijk over zijn plannen: hij wil de EU dwingen de onderhandelingen over een uittredingsakkoord te heropenen, hoewel Brussel dat uitsluit. Mocht dat niet lukken, dan jaagt het vooruitzicht van een harde Brexit, zonder deal, hem geen angst aan, aldus Johnson.

Hoe gaat de Conservatieve leiderschapsverkiezing in z'n werk?

Gezien het voortijdige vertrek van May, wordt haar vervanger als partijleider automatisch ook premier. May vertrekt op 7 juni. Kandidaten hebben tot de week van 10 juni de tijd om zich bekend te maken. Een kandidaat moet worden voorgedragen door twee Lagerhuisleden.

Bij drie of meer kandidaten - zoals nu al het geval is - wordt een serie stemmingen gehouden onder Conservatieve parlementsleden. Na elke stemming wordt de kandidaat met het laagste aantal stemmen van de lijst gehaald, totdat er twee kandidaten overblijven. De leden van de Conservatieve Partij wijzen vervolgens met een stem per post de winnaar aan.