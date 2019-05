De Amerikaanse president Donald Trump wil buiten het Congres om voor acht miljard dollar aan wapens verkopen aan Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Jordanië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dat vrijdag bevestigd.

Volgens Pompeo wordt het congres omzeild omdat vertraging leidt tot verhoogde risico's voor bevriende landen. "Deze wapendeals zorgen voor meer stabiliteit in het Midden-Oosten en helpen onze bondgenoten zich te verdedigen tegen de Islamitische Republiek Iran", aldus Pompeo in een statement. Hij voegde eraan toe dat het omzeilen van het congres eenmalig is.

De regering-Trump zou meerdere commissies van het Congres hebben laten weten dat ze 22 wapendeals met een waarde van ongeveer 8 miljard dollar (7,1 miljard euro) doorzet zonder dat het Congres daarover zijn zegje kan doen. Dit is wel gebruikelijk.

Een aantal leden van het Congres heeft bedenkingen bij de wapendeals. Ze vrezen onder meer dat de wapens worden ingezet tegen burgers in Jemen. Een door Saudi-Arabië geleide coalitie strijdt al vier jaar tegen Houthi-rebellen die grote delen van Jemen in handen hebben.

De Democratische senator Bob Menendez, lid van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen zei dat hij ''teleurgesteld, maar niet verbaasd'' is. Hij noemde het onbegrijpelijk dat de VS wapens leveren aan autoritaire landen als Saudi-Arabië. Het Republikeinse Congreslid Jim Risch zei dat hij gaat onderzoeken of deze actie van de regering volgens de wet wel in de haak is.