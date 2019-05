Minstens acht mensen in Lyon zijn vrijdagavond gewond geraakt door een explosie in het centrum van de Franse stad, meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. De politie is gestart met een klopjacht op de verdachte, die op bewakingsbeelden te zien zou zijn.

Op de beelden is een man te zien die vlak voor de explosie een tas achterlaat voor de bakkerij, stellen de burgemeester van Lyon en bronnen bij de politie.

Geen van de acht slachtoffers is levensbedreigend gewond geraakt. Volgens veiligheidsdiensten gaat het om een pakketbom, die rond 17.30 uur ontplofte in de Rue de Victor-Hugo, een doorgaans drukke promenade. Op beelden is te zien dat een bakkerij flink is beschadigd.

Een bron bij de politie vertelde aan persbureau AFP dat het explosief "schroeven of bouten" bevatte en voor een bakkerij was geplaatst op de hoek van twee straten. Het incident gebeurde nabij het bekende Place Bellecour.

De Franse president Emmanuel Macron noemde de explosie in een korte reactie een "aanval" zonder dodelijke slachtoffers. Hij zei de gewonden en hun families te steunen.

De politie heeft de omgeving afgezet en mensen opgeroepen uit de buurt te blijven. De Franse aanklager heeft inmiddels een terrorismeonderzoek geopend.

Beveiliging meerdere evenementen in Frankrijk opgeschroefd

Na de explosie is de beveiliging van meerdere evenementen in Frankrijk opgeschroefd.

"Ik heb alle regio's geïnstrueerd om publieke plekken en evenementen scherp in de gaten te houden", zegt minister Christophe Castaner van Binnenlandse Zaken. "Samen met de aanklager monitoren we momenteel de situatie."

Hulpverleners kwamen massaal ter plaatse. (Foto: AFP)