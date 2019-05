Scholieren in meer dan honderd landen voeren vrijdag actie voor het klimaat. Ook in Nederland, waar de stad Utrecht is uitgekozen, vinden demonstraties plaats. De zogeheten 'klimaatspijbelaars' lopen een mars door de stad.

De acties vinden plaats op 1.623 plaatsen in 119 landen. Coördinatoren van de wereldwijde actiedag verwachten in totaal meer dan een miljoen deelnemers.

De Nederlandse organisator is Youth For Climate, die eerder een grote klimaatmars in Den Haag organiseerde. De demonstranten lopen vanaf 12.00 uur van Park Nieuweroord, in de buurt van station Utrecht Centraal, naar het Wilhelminapark.

In veel andere landen zijn scholieren vroeger de straat op gegaan. Op sociale media zijn beelden van vele duizenden demonstranten in onder meer Italië, Duitsland, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland te zien.

Jongeren eisen maatregelen tegen klimaatverandering

De jongeren eisen dat de politiek meer maatregelen neemt in de strijd tegen klimaatverandering. Een aantal organisatoren hebben hier gesprekken over gevoerd met prominente politici in hun land.

De scholieren zijn geïnspireerd door de zestienjarige Greta Thunberg. De Zweedse activiste begon in augustus met een wekelijks protest bij het pand van het parlement in Stockholm.

De tiener geldt als een boegbeeld van een protestbeweging die inmiddels in meerdere landen actief is. Naast scholieren hebben ook andere groepen zich verenigd in de strijd tegen klimaatverandering, zoals docenten en ouderen.

Protest in de Duitse stad Keulen. (Foto: AFP)