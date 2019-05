De eerste homohuwelijken in Azië zijn vrijdag voltrokken in Taiwan nadat het parlement vorige week het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde.

De twee eerste stellen, twee mannen en twee vrouwen, kusten elkaar en ondertekenden de huwelijksakten.

Het is een doorbraak in de decennia lange strijd voor gelijke rechten. In mei 2017 had het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het huwelijk ontzeggen aan mensen van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk is. De regering kreeg tot 24 mei 2019 de tijd de wet te veranderen.

Het homohuwelijk zou sowieso realiteit worden als er niets gebeurde. Het parlement, waarin de Democratische Progressieve Partij de meerderheid heeft, steunde het voorstel om het homohuwelijk te legaliseren met 66 tegen 27 stemmen.

Taiwan was het eerste land in Azië dat deze vorm van gelijkberechtiging mogelijk maakt, ondanks de verdeeldheid onder de bevolking. Er is overigens nog geen duidelijkheid over onder meer het adoptierecht.

Duizenden leden van de Taiwanese lhbt-gemeenschap juichten het besluit toe, maar er was ook een tegendemonstratie.