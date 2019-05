Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zeventien nieuwe aanklachten tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange ingediend en gepubliceerd. Assange wordt verdacht van spionage. Via WikiLeaks bracht Assange in 2010 honderdduizenden geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan naar buiten.

Assange zwoer samen met de klokkenluider Chelsea Manning deze staatsgeheimen te verkrijgen, onder meer via het hacken van computers. Hij bracht daarmee de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar en speelde tegenstanders van de VS in de kaart, zo luidt een verklaring van het ministerie.

Daarnaast wordt het Assange zwaar aangerekend dat hij de namen van Afghaanse en Iraakse informanten (burgers, journalisten, religieuze leiders, mensenrechtenactivisten en dissidenten) publiceerde en hen daarmee in gevaar bracht.

De VS wil dat het Verenigd Koninkrijk de WikiLeaks-oprichter uitlevert. Assange zat jarenlang in Londen in de ambassade van Ecuador. In april werd hij uit de ambassade gehaald en gearresteerd. Ook Zweden heeft om zijn uitlevering gevraagd. Dit land wil hem vervolgen in een verkrachtingszaak.