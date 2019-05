Amerikaanse onderzoekers hebben het wrak van het laatste Amerikaanse slavenschip dat de Verenigde Staten aandeed, gevonden.

Het schip, genaamd Clotilda, ligt op de bodem van de Mobile, een rivier in de Amerikaanse staat Alabama. Wetenschappers hebben vastgesteld dat het inderdaad om de negentiende-eeuwse schoener gaat, meldt de Alabama Historical Commission op zijn Facebookpagina.

De Clotilda vervoer op haar laatste reis in 1860 illegaal 110 Afrikanen uit Benin naar Alabama, vijftig jaar nadat de slavernij was afgeschaft in 1807. Na de aankomst van het schip werden 25 Afrikanen verkocht aan slavenhandelaren. De andere opvarenden bleven in de plaats Mobile, waar ze Clotilda Africatown stichtten na de Amerikaanse burgeroorlog.

"De ontdekking van de Clotilda is een buitengewone archeologische vondst", zegt Lisa Demetropoulos Jones, directeur van de commissie. "Nakomelingen van Clotilda's overlevenden dromen al generaties van deze ontdekking."

Schip vermoedelijk opzettelijk tot zinken gebracht

Historici denken dat het schip opzettelijk in brand is gestoken en tot zinken is gebracht nadat de Afrikanen waren afgezet. Vorig jaar dachten onderzoekers het schip ook al gevonden te hebben, maar dat bleek achteraf vals alarm.

Tussen de zestiende en negentiende eeuw werden naar schatting twaalf miljoen slaven naar koloniën in Noord- en Zuid-Amerika verscheept en verkocht. De slaven werden vooral ingezet op plantages waar suiker, koffie, cacao en katoen werden geproduceerd voor de wereldmarkt. Nederland speelde een grote rol in de trans-Atlantische slavenhandel.