Marine Le Pen, leider van de Franse partij Rassemblement National, moet definitief 298.497 euro terugbetalen aan het Europees Parlement. Daarmee heeft het hof van Justitie van de Europese Unie haar beroep verworpen. Dat meldt Le Monde.

Dit omdat ze tussen 2010 en 2016 een medewerkster van haar partij, Catherine Griset, ten onrechte met EU-geld had betaald. Griset is momenteel nummer 10 op de lijst van de RN voor de Europese verkiezingen.

Op 19 juni 2018 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie al dat zij het geld terug moest betalen. Volgens het Gerecht was Le Pen niet in staat om aan te tonen dat haar assistent ook daadwerkelijk werkzaamheden voor haar had verricht.

Het Europese parlement hield al een deel van haar salaris en toelagen in. Sinds 2017 is ze geen Europarlementariër meer. Le Pen heeft altijd volgehouden dat de beschuldiging politiek gemotiveerd is.