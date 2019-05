De partij van de Indiase premier Narendra Modi heeft de parlementsverkiezingen in het land gewonnen, meldt de BBC donderdag. Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, is al wel duidelijk dat de regeringspartij met zeker 345 zetels een grote meerderheid in het parlement heeft behaald.

Op Twitter laat Modi weten dat India "opnieuw heeft gewonnen". Hij belooft een "een sterk en inclusief India" te bouwen. De politicus, die economische hervormingen wil doorvoeren, leidt het Aziatische land sinds 2014.

Zijn conservatieve en hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP) won de verkiezingen in dat jaar eveneens met een ruim verschil. De partij wist toen 282 van de 542 zetels te bemachtigen.

Cijfers van de nationale kiescommissie tonen aan dat de BJP flink in populariteit is gegroeid. Pas later wordt duidelijk hoeveel extra zetels de partij krijgt. De definitieve uitslagen worden in de loop van de avond verwacht.

Zo'n 900 miljoen kiesgerechtigden mochten kiezen uit kandidaten van meer dan tweeduizend partijen. Vanwege het grote aantal kiezers duurde de stembusgang zeven dagen, verspreid over de periode van 11 april tot 19 mei.