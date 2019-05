De internationale politiedienst Interpol heeft vijftig kinderen uit handen van kindermisbruikers gered. De internationale operatie duurde twee jaar en leidde tot de arrestatie en vervolging van negen mensen in Thailand, Australië en de Verenigde Staten.

De leeftijd en nationaliteit van de kinderen zijn niet bekend. Volgens de politie zijn er naast de vijftig geredde slachtoffers nog eens honderd kinderen misbruikt, naar wie de politie nog op zoek is.

Het politieonderzoek werd 'Blackwrist' genoemd, naar een door een van de overtreders gedragen armband. In bijna zestig lidstaten wordt samengewerkt in dit nog lopende onderzoek. De operatie werd in 2017 gestart, na de ontdekking van kinderporno op een darkwebsite met bijna 63.000 leden.

Die site plaatste jarenlang elk week nieuwe foto's. De kinderen werden vaak gemaskerd. De hoofdbeheerder van de website was de Thai Montri Salangam. Hij heeft elf jongens misbruikt, onder wie zijn eigen neefje.

In juni 2018 werd hij in Thailand veroordeeld tot 146 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van kinderen, mensenhandel en het bezit en de verspreiding van kinderporno.

Een van de slachtoffers was slechts vijftien maanden oud

Een andere medewerker van de site, die werkzaam was op een Australische kleuterschool, is door de Australische rechtbank veroordeeld tot veertig jaar celstraf. Hij was in het bezit van duizenden kinderpornobeelden, waarop hij zelf ook vaak te zien was. Een van de slachtoffers was slechts vijftien maanden oud.

Ook in de Verenigde Staten zijn verschillende arrestaties verricht. Onder anderen een persoon die zijn tweejarige halfbroertje misbruikte werd opgepakt.