Het aantal migrantenkinderen die tijdens of kort na verblijf in Amerikaanse detentiecentra zijn overleden, is opgelopen tot zes. De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben de dood van een tienjarig meisje uit El Salvador bevestigd in gesprek met CBS News.

Het meisje, wier identiteit niet is bekendgemaakt, overleed op 29 september. Haar overlijden is echter nu pas bekendgemaakt.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid zegt tegen CBS News dat het meisje aangeboren hartafwijkingen had. Bij aankomst in het Texaanse San Antonio was ze "medisch fragiel". Na een operatie belandde ze in een comateuze staat en werd ze overgebracht naar een verzorgingskliniek in Phoenix, in de staat Arizona.

Drie dagen voor haar dood werd het kind overgeplaatst naar Omaha (Nebraska), zodat ze dichter bij haar familie was. Het meisje overleed in een nabijgelegen kinderziekenhuis aan de gevolgen van koorts en ademhalingsproblemen.

De andere vijf overleden kinderen kwamen uit Guatemala. Een zestienjarige jongen overleed maandag. Een dag voor zijn dood werd griep bij hem geconstateerd. Ook een paar andere kinderen hadden griep of koortsklachten .

Migranten overnachten tijdens hun reis naar de Verenigde Staten op straat in Guatemala. (Foto: AFP)

Grote stroom migranten richting Verenigde Staten

Vele honderdduizenden inwoners van Centraal-Amerika proberen asiel aan te vragen in de Verenigde Staten. Bij de zuidelijke grens moeten zij zich volgens de regels van de Amerikaanse president Donald Trump registreren.

Door de grote stroom heerst er een tekort aan faciliteiten voor de migranten. De Amerikaanse autoriteiten melden dat sinds eind december dagelijks zo'n 69 personen worden opgenomen in klinieken voor intensieve zorg of op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

De migranten hebben er vaak een lange reis opzitten voordat ze eindelijk bij de landsgrens arriveren. Delen van de route worden met de voet afgelegd en er wordt ook in de buitenlucht geslapen.