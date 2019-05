Verschillende politiekorpsen in Europa arresteerden op 15 en 16 mei 22 personen die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die tussen 2017 en 2019 ongeveer 680 miljoen euro verdiende met illegale activiteiten, meldt Europol woensdag.

De organisatie was onder meer betrokken bij moord en grootschalige smokkel. De verdachte leider van het netwerk is een 48-jarige Litouwer. Hij werd gearresteerd in Spanje. De andere 21 verdachten werden opgepakt in Polen, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk.

De groep zou drugs en sigaretten naar het Verenigd Koninkrijk vervoeren en het verdiende geld naar Polen smokkelen. Vervolgens werd dat geld witgewassen via wisselkantoren en geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje en andere Europese landen.

'Grootste Europese operatie tegen criminele organisatie ooit'

Om de autoriteiten te omzeilen, werd door de groep speciaal gecodeerde communicatieapparatuur gebruikt, evenals contraspionage en afluisterapparatuur.

De zaak - die Operatie IJsbreker wordt genoemd - werd gecoördineerd door Europol en Eurojust en is volgens Europol de grootste Europese operatie gericht tegen een professionele internationale criminele organisatie. Het onderzoek begon op initiatief van Litouwse autoriteiten in 2016.

8 miljoen euro aan contant geld en spullen gevonden

Er vonden veertig huiszoekingen plaats en daarbij werd voor 8 miljoen euro aan contant geld, diamanten, goudstaven, juwelen en luxe voertuigen in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid illegale sigaretten gevonden.

Een team van ruim 450 politieagenten was betrokken bij de zaak. Zij werkten samen met douanebeambten en speciale interventie-eenheden uit Litouwen, Estland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.