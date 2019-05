De Verenigde Staten verdenken de regering van de Syrische president Bashar al-Assad ervan weer gifgas te hebben gebruikt, dit keer in de noordwestelijke provincie Idlib.

Idlib is het laatste gebied waar Syrische rebellen die strijden tegen president Assad nog de controle hebben. In de provincie geldt een wapenstilstand, maar afgelopen zondag werd er toch een aanval uitgevoerd. Volgens de VS is daarbij chloorgas gebruikt door regeringstroepen.

"Wij hebben aanwijzingen dat het regime van Assad afgelopen zondag wederom gebruik heeft gemaakt van chemische wapens", stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag in een verklaring.

Volgens de verklaring zijn de Amerikanen nog bezig met het verzamelen van bewijs, maar er wordt gewaarschuwd dat er "snel en passend" gereageerd zal worden als het waar blijkt te zijn.

"Het geweld van de Syrische regering tegen de bevolking moet stoppen. De Verenigde Staten herhalen de eerdere waarschuwing dat een schending van de wapenstilstand in Idlib ervoor zal zorgen dat de situatie esacaleert en de regio destabiliseert."

Syrische regering al vaker beschuldigd van gifgasaanval

Het is niet de eerste keer dat de Syrische regering beschuldigd wordt van het gebruik van gifgas. Toen in april 2018 in de Syrische stad Douma gifgas werd gebruikt, reageerden de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met een gezamenlijk bombardement van Syrische legerdoelwitten.

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) kwam tot de conclusie dat er gifgas werd gebruikt in Douma en dat het zeer waarschijnlijk is dat de regeringstroepen in Syrië de enige partij zijn die chemische wapens gebruiken.