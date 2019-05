Oekraïne kiest op 21 juli een nieuw parlement. De nieuwe president Volodymyr Zelensky tekende daartoe dinsdag een decreet en stelde de datum vast. Met de nieuwe verkiezingen wil de pro-Europese politicus zijn eigen machtsbasis creëren.

In het parlement, de Rada, is zijn partij Sluha Narodu (Dienaar van het Volk) tot nu toe niet vertegenwoordigd. Volgens peilingen kan de partij de grootste worden.

Zelensky heeft die basis nodig om hervormingen af ​​te dwingen. Bovendien wil hij de oorlog tegen pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne beëindigen.

De voormalige komiek Zelensky had maandag in zijn inaugurele rede het parlement ontbonden. Tot de vervroegde verkiezingen moet de regering in functie blijven. De volgende reguliere datum voor de parlementsverkiezing zou in oktober zijn geweest.

Dat er sinds vorige week geen functionerende regeringscoalitie meer is, was de reden voor de ontbinding van het parlement. De conservatieve partij Volksfront besloot onlangs uit de coalitie te stappen. Deze partij is met 82 zetels de op een na grootste partij, maar is in de peilingen dramatisch gezakt.

Met de verkiezingen moet het vertrouwen in het parlement worden hersteld, zei Zelensky. De gevestigde politiek in Oekraïne staat bekend om haar diepgewortelde corruptie. Desillusie bij de kiezer was een grote reden voor Zelensky's verkiezingswinst.