De voormalige advocaat van het Witte Huis, Don McGahn, is dinsdag niet verschenen bij een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden waarvoor hij was gedagvaard. McGahn kreeg van het Witte Huis opdracht verstek te laten gaan.

Het was maandag al bekend dat de regering-Trump McGahn opdroeg de dagvaarding te negeren. De oud-advocaat van het Witte Huis liet toen weten dat bevel te zullen opvolgen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert aan dat McGahn geen wettelijke verplichting heeft om te verschijnen.

De afwezigheid van McGahn vormt een nieuwe escalatie in de strijd over de bevoegdheid van het Congres om het functioneren van een president te onderzoeken.

De justitiecommissie van het door de Democraten gedomineerde Huis onderzoekt het optreden van Trump ten aanzien van het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Ondanks de afwezigheid van McGahn ging de zitting op dinsdag door.

Commissievoorzitter Jerold Nadler heeft McGahn een brief geschreven waarin hij hem waarschuwt voor "ernstige gevolgen" als hij niet komt getuigen.

Trump weigert informatie te verschaffen aan Huis

Begin deze maand besloot ook justitieminister William Barr om een congressionele dagvaarding naast zich neer te leggen. Het Huis had hem verzocht om een ongecensureerde versie van het eindrapport van het Ruslandonderzoek. Barrs weigering leidde tot het aannemen van een zogeheten motie van minachting door het Huis.

Trump weigert in te gaan op verzoeken van het Huis om informatie in onderzoeken naar zijn persoon, zijn presidentschap, zijn familie en zijn zakenbelangen. Hij voert aan dat die deel uitmaken van een politiek gemotiveerde poging om het Ruslandonderzoek opnieuw uit te voeren.

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een president congressionele dagvaardingen op deze manier naast zich neerlegt.

Strijd tussen Congres en Witte Huis

Trump leed maandag een verwante nederlaag in de rechtbank; een rechter besloot dat een accountancybureau waar hij lang gebruik van heeft gemaakt, Mazars LLP, financiële administratie met betrekking tot de New Yorkse vastgoedtycoon moet overdragen aan het Huis. Trumps advocaten hebben aangekondigd daartegen in beroep te zullen gaan.

Nu het Witte Huis alle deuren gesloten houdt, overwegen steeds meer Democraten openlijk om een afzettingsprocedure tegen Trump te starten. Hoewel de kans op succes klein is, zou zo'n procedure het Huis in staat stellen de verzoeken om informatie juridisch meer kracht bij te zetten.