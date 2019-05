De links-populistische oud-president van Argentinië, Cristina Fernández de Kirchner, is dinsdag voor de rechtbank in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires verschenen voor de eerste zitting in een corruptiezaak tegen haar.

Tijdens de rechtszaak worden meerdere aantijgingen van corruptie die uit Kirchners twee presidentstermijnen tussen 2007 en 2015 stammen behandeld. Ze wordt er onder meer van beschuldigd te zijn omgekocht door bouwbedrijven, waarna die buitensporig geprijsde overheidscontracten kregen toebedeeld.

De oud-president noemde de zaak tegen haar dinsdag een "nieuwe afleidingsmanoeuvre" om te verhullen dat de gewone Argentijn het momenteel slecht heeft, schreef ze voorafgaand aan de zitting op Twitter. "Dit gaat duidelijk niet over rechtvaardigheid."

Als Kirchner schuldig wordt bevonden, kan dat haar op een celstraf tot tien jaar komen te staan. Vanwege haar parlementaire onschendbaarheid kan Kirchner, die senator is, momenteel niet worden gearresteerd.

Kirchner verkiesbaar als vicepresident

Kirchner wekte afgelopen zaterdag opzien door zich verkiesbaar te stellen als vicepresident naast presidentskandidaat Alberto Fernández, haar oud-stafchef. In Argentinië werd verwacht dat ze weer zou proberen voor het hoogste ambt in het land te gaan. Kirchners aankondiging is ook opmerkelijk omdat Fernández bij zijn vertrek destijds stevige kritiek op zijn voormalige bazin uitte.

De oud-president probeert de meer gematigde vleugel van de linkse peronistische beweging (die is gebaseerd op het gedachtengoed van de Argentijnse oud-president Juan Perón) te bewegen een front te vormen tegen de centrumrechtse zittende president, Mauricio Macri.

De Argentijnse economie kampt momenteel met een recessie; de inflatie is hoog, de peso zwak en de werkloosheid stijgt snel.