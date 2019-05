Alle ministers van de rechts-populistische politieke partij FPÖ in Oostenrijk hebben maandagavond hun ontslag ingediend. Dat gebeurde enkele uren nadat bondskanselier Sebastian Kurz van de ÖVP duidelijk maakte dat hij de bondspresident wilde voorstellen om de minister van Binnenlandse Zaken van de FPÖ, Herbert Kickl, te ontslaan.

In het land is het op politiek niveau al dagenlang onrustig nadat vrijdag de vicekanselier van de FPÖ Heinz-Christian Strache in opspraak raakte. Beelden werden onthuld waarin hij urenlang met een vrouw, die zich voordeed als een Russische multimiljonair, onderhandelde over politieke gunsten in ruil voor financiële steun.

Daaropvolgend besloten Kurz en zijn ÖVP de samenwerking met de FPÖ in de regeringscoalitie te beëindigen. Voor begin september zijn nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven.

Het boterde al niet tussen de twee coalitiepartijen, en de kwestie-Strache is voor Kurz het laatste zetje. "Genoeg is genoeg", zei de bondskanselier dit weekend tijdens een persconferentie.

Ontmoeting met 'Russische vrouw' was vlak voor verkiezingen

De zes uur aan beelden en audio-opnamen brachten Strache in het nauw. Drie maanden voor de Oostenrijkse verkiezingen in 2017 had hij een ontmoeting met partijgenoot Johann Gudenus (destijds adjunct-burgemeester van Wenen) en een Russische vrouw die beweerde de nicht van een oligarch uit de kringen rond de Russische president Vladimir Poetin te zijn.

De vrouw stelde aan Strache voor dat zij een meerderheidsbelang in een invloedrijke Oostenrijkse tabloid zou kopen om de FPÖ van mediasteun te zien. Strache mijmerde hardop over een situatie waarin zijn partij de Oostenrijkse media in een wurggreep zou houden, naar het voorbeeld van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Strache beloofde de Russin kunstmatig opgepompte overheidscontracten ter compensatie. Daarnaast suggereerde hij dat de FPÖ in het verleden donaties van mensen ontving die via een stichting uit het zicht van de autoriteiten werden gehouden.

Tot een daadwerkelijke deal kwam het niet in de video. Het is niet bekend wie achter de ontmoeting zat of wie die heeft vastgelegd.