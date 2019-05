Het aantal waargenomen gevallen van mazelen in de Verenigde Staten blijft stijgen. In een week tijd zijn er 41 nieuwe besmettingen geconstateerd.

Het Amerikaanse centrum voor ziektebeheersing en preventie (CDC) heeft in zeven dagen tijd een stijging van 4,9 procent van het aantal besmettingen waargenomen.

De uitbraak heeft zich in de Verenigde Staten inmiddels verspreid over 24 staten, nu ook naar Oklahoma.

Volgens een woordvoerder van het CDC zijn de meeste nieuwe besmettingen waargenomen in New York. Daar werden 21 nieuwe gevallen geconstateerd.

Recordaantal besmettingen in de VS

In april van dit jaar werd er een recordaantal besmettingen gemeten. Het oude record stond op 667 gevallen in 2014, toen vooral onder streng religieuze amish in Ohio. Ook nu zijn de meeste besmettingsgevallen ontdekt in gemeenschappen met een lage vaccinatiegraad.

De heropleving van de besmettelijke ziekte is hoofdzakelijk te wijten aan uitbraken in drukbevolkte steden als Washington en New York, aldus een verklaring van het CDC. Ook het toenemende wantrouwen van ouders om hun kinderen te vaccineren draagt eraan bij.

Mazelen werden in 2000 als uitgebannen geregistreerd in de Verenigde Staten, voornamelijk vanwege de hoge dekkingsgraad van het vaccin tegen de ziekte. De laatste jaren is die dekkingsgraad echter afgenomen onder invloed van zogenoemde 'antivaxxers', mensen die hun kinderen niet laten vaccineren.