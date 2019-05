De nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag in zijn inauguratierede aangekondigd dat hij het Oekraïense parlement zal ontbinden. Hij wil over twee maanden nieuwe parlementsverkiezingen houden.

Zelensky is de opvolger van Petro Poroshenko. De 41-jarige Zelensky versloeg zijn voorganger vorige maand ruimschoots in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, maar zijn nieuwe partij is nog niet vertegenwoordigd in het parlement.

De president hoopt door nieuwe verkiezingen uit te schrijven gelijk een meerderheid te krijgen in het parlement, dat nu nog in handen is van de partij van Poroshenko.

Zelensky, een acteur en komiek, die voor de verkiezingen geen politieke ervaring had, zei in zijn toespraak ook dat het zijn taak was om een wapenstilstand te bereiken in het oosten van Oekraïne. Hij voegde eraan toe dat de dialoog met Rusland alleen kan plaatsvinden als Oekraïne zijn grondgebied en krijgsgevangenen terugkrijgt.

In Oost-Oekraïne woedt al ruim vijf jaar een burgeroorlog. Pro-Russische separatisten kwamen na het uitbreken van die oorlog in 2014 in opstand tegen het Oekraïense bewind en riepen een eigen republiek uit. In datzelfde jaar annexeerde Rusland de Krim.

Steun parlement is cruciaal voor Zelensky

Om zijn beloftes waar te maken, is het voor Zelensky cruciaal dat het parlement achter hem staat. Die steun is ook nodig om aanspraak te blijven maken op buitenlandse geldstromen. Sinds de annexatie van de Krim hebben de EU, de Verenigde Staten en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Oekraïense economie gesteund.

De populariteit van Zelensky is grotendeels te danken aan een comedyserie. Daarin speelt hij een onderwijzer die uiteindelijk president van Oekraïne wordt.