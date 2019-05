Een Zweedse aanklager heeft maandag een verzoek voor de arrestatie van Julian Assange ingediend. De WikiLeaks-oprichter geldt als hoofdverdachte in een verkrachtingszaak. Hij zou in 2010 twee vrouwen hebben verkracht in Stockholm.

De Zweedse aanklager wil na goedkeuring van het verzoek een Europees arrestatiebevel tegen Assange uitvaardigen. De Australiër zegt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik.

Het onderzoek naar Assange werd twee jaar geleden geschorst, maar is vorige week heropend. Dit gebeurde nadat hij in april door de Britse autoriteiten werd opgepakt in de ambassade van Ecuador in Londen. Zijn politiek asiel was na zeven jaar ingetrokken.

Assange vluchtte in 2012 naar de ambassade, kort nadat hij in het Verenigd Koninkrijk op borgtocht was vrijgelaten in de Zweedse verkrachtingszaak. Zweden had een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Een Britse rechter heeft Assange recentelijk bijna een jaar cel opgelegd voor het overtreden van de voorwaarden van zijn borgtocht.

Assange vreest uitlevering aan VS

De WikiLeaks-voorman wilde niet worden overgeleverd aan de Zweedse aanklagers, omdat hij een uitlevering aan de Verenigde Staten door de Zweedse autoriteiten vreesde.

De Amerikanen willen Assange berechten voor zijn vermeende samenwerking met klokkenluider Chelsea Manning. Hij zou haar geholpen hebben illegaal toegang te krijgen tot overheidscomputers.

De ex-inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar celstraf wegens spionage en het lekken van meer dan 700.000 geheime documenten naar WikiLeaks. Vier jaar later kwam ze vrij, nadat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama gratie had verleend.

Manning is vorige week voor de tweede keer dit jaar vastgezet, omdat ze weigert te getuigen in een zaak omtrent WikiLeaks.

De eigendommen van Assange in de Ecuadoraanse ambassade worden overgedragen aan de Verenigde Staten, meldde The Guardian zondag op basis van WikiLeaks. Het zou gaan om onder meer juridische papieren, medische documenten en apparatuur.