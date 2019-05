32 mensen zijn omgekomen bij een opstand in een gevangenis in Tadzjikistan. De rellen waren gestart door veroordeelde militanten van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS), meldt het ministerie van Justitie maandag.

De rellen braken zondagavond (lokale tijd) uit in de zwaarbewaakte gevangenis van Vahdat, ongeveer 10 kilometer ten oosten van de hoofdstad Doesjanbe. De gevangenis huisvest vijftienhonderd gedetineerden.

Een groep van 24 IS-aanhangers wist drie bewakers en vijf medegevangenen met messteken om het leven te brengen. De daders staken het gevangenisziekenhuis in brand en gijzelden meerdere medegevangenen, terwijl ze probeerden de gevangenis te verlaten.

Veiligheidsdiensten maakten een einde aan de opstand door de militanten te doden.

Bekhruz Gulmurod, de zoon van Gulmurod Khalimov, zou een van de aanstichters zijn geweest. Khalimov was kolonel van de Tadzjiekse speciale troepen, maar liep in 2015 over naar IS. De man is volgens de autoriteiten in Syrië omgekomen.

Naar schatting hebben honderden Tadzjieken zich aangesloten bij IS.

Eerder ook dodelijke rellen in gevangenis

In november vonden eveneens rellen plaats in een Tadzjiekse gevangenis. Ook daarbij zijn mensen omgekomen. De door IS geclaimde opstand volgde na een aanslag op vier fietstoeristen, onder wie een Nederlander, in het Centraal-Aziatische land.

Vier verdachten van deze aanslag in juli werden doodgeschoten door de politie. De enige die levend werd opgepakt, kreeg een levenslange celstraf. Of hij in de gevangenis van Vahdat zat, is niet bekend.