Elf mensen in een Braziliaans café zijn in de nacht van zondag op maandag omgekomen bij een aanval door een gewapende groep. Het gaat om zes vrouwen en vijf mannen.

Volgens lokale media is er ook een gewonde gevallen. Het incident gebeurde in de stad Belém, in het noorden van Brazilië.

De daders kwamen met auto's en een motor bij het café aan, waarna ze het vuur openden. Tijdens de aanval droegen ze maskers. Mogelijk horen de daders bij een criminele organisatie.

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen verdachten opgepakt.

Belem is de hoofdstad van de provincie Pará, een van de armste gebieden in Brazilië. De Braziliaanse regering stuurde uit veiligheidsoverwegingen in maart nog meer troepen naar het gebied.