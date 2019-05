Een persoon is zondag omgekomen door een explosie in een woning in de Duitse plaats Rettenbach am Auerberg, ten zuidwesten van München. Een ander raakte gewond. Het huis is volledig verwoest.

In de nacht van zondag op maandag vonden de reddingsdiensten een dode onder het puin. Vermoedelijk gaat het om de 42-jarige mannelijke bewoner van het huis.

Eerder wisten reddingswerkers zijn 39-jarige echtgenote te redden. Zij werd onder het puin vandaan gehaald. Hun zevenjarige dochter wordt nog vermist.

Aan het begin van de avond zijn schijnwerpers rond de rampplek geplaatst, zodat de reddingswerkers de hele nacht konden doorwerken. Het merendeel van het werk werd met de hand gedaan. Er werden speurhonden en camerasondes ingezet.

Aanvankelijk werd gevreesd dat er mogelijk nog meer personen waren bedolven onder het puin van de woning. De twee zoons van het echtpaar waren echter niet thuis. De alleenstaande vrouw die er woonde, was er evenmin.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het vermoeden van een gasexplosie kon niet worden bevestigd. Het huis was niet op het aardgasnet aangesloten.

Grote ravage na de explosie in de woning. (Foto: ANP)