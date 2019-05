Bij een vliegtuigongeluk in Honduras zijn zaterdag vijf mensen omgekomen. Vier van hen waren buitenlandse toeristen, de vijfde was de piloot van het toestel.

Over de identiteit van de slachtoffers bestaat enige verwarring. Volgens de autoriteiten in Honduras hadden vier van de inzittenden de Amerikaanse nationaliteit. Over identiteit van de vijfde maakte officials alleen bekend dat hij niet uit Honduras kwam. Het is onduidelijk of dit de piloot betreft.

Plaatselijke reddingswerkers zeggen echter dat er vier Canadezen onder de slachtoffers waren, terwijl de nationaliteit van de vijfde onbekend is.

Het privévliegtuig vertrok vanaf het eiland Roatán en stortte kort na het opstijgen neer in de Atlantische Oceaan. Roatán is een populaire toeristenbestemming vanwege zijn fraaie, rustige stranden.

Het vliegtuig was op weg naar Trujillo, een van de meest noordelijk gelegen steden op het vasteland van Honduras. De afstand tussen Roatán en Trujillo is zo'n 80 kilometer.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekendgemaakt door de autoriteiten.