De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, leider van de conservatieve ÖVP, heeft de samenwerking met de rechts-populistische FPÖ in de regeringscoalitie beëindigd. Er moeten nieuwe verkiezingen komen.

Kurz zei zaterdagavond tijdens een persconferentie in Wenen president Alexander Van der Bellen te hebben voorgesteld "vervroegde verkiezingen in Oostenrijk uit te schrijven" en wel zo snel mogelijk.

De stap komt na het vertrek van vicekanselier en FPÖ-leider Heinz-Christian Strache. Vrijdag brachten de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en het nieuwsweekblad Der Spiegel beelden naar buiten waarop Strache zichzelf compromitteerde.

Kurz liet merken het optreden van de FPÖ echt zat te zijn. Hij verweet de Vrijheidspartij van Oostenrijk zijn hervormingsplannen te schaden en hij krijgt niet de indruk dat deze coalitiepartner bereid is te veranderen. Het boterde al niet tussen de twee coalitiepartijen, en de kwestie-Strache is voor Kurz het laatste zetje.

"Genoeg is genoeg", zei de bondskanselier zaterdagavond tijdens een langverwachte persconferentie.

De Oostenrijkse president, Alexander Van der Bellen, liet later op de avond weten dat hij het met Kurz eens is. Van der Bellen en de bondskanselier bespreken zondag wanneer die vervroegde verkiezingen moeten plaatsvinden.

FPÖ-politicus in de val gelokt met verborgen camera's

De zes uur aan beelden en audio-opnamen die Strache in het nauw hebben gebracht tonen een ontmoeting tussen de politicus, zijn partijgenoot Johann Gudenus (destijds adjunct-burgemeester van Wenen) en een Russische vrouw die beweerde de nicht van een oligarch uit de kringen rond de Russische president Vladimir Poetin te zijn.

Het treffen vond plaats in juli 2017 op het Spaanse eiland Ibiza, drie maanden voor de Oostenrijkse verkiezingen. Het is niet bekend wie achter de ontmoeting zat of wie die heeft vastgelegd.

Strache zeer ontvankelijk voor corrupte voorstellen

De vrouw stelde aan Strache voor dat zij een meerderheidsbelang in een invloedrijke Oostenrijkse tabloid zou kopen om de FPÖ van mediasteun te zien. Strache mijmerde hardop over een situatie waarin zijn partij de Oostenrijkse media in een wurggreep zou houden, naar het voorbeeld van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Strache beloofde de Russin kunstmatig opgepompte overheidscontracten ter compensatie. Daarnaast suggereerde hij dat de FPÖ in het verleden donaties van mensen ontving die via een stichting uit het zicht van de autoriteiten werden gehouden.

Tot een daadwerkelijke deal kwam het niet in de video, maar de FPÖ-politici toonden zich ontvankelijk genoeg om een enorm schandaal te veroorzaken in hun thuisland.