De conservatieve Liberale Partij van de Australische premier Scott Morrison heeft zaterdag een verrassende overwinning behaald tijdens de landelijke verkiezingen.

Voor aanvang van de stembusgang gaven peilingen de centrumlinkse oppositiepartij Labor van partijleider Bill Shorten de beste kansen op de winst.

Nog niet alle stemmen waren zaterdagavond (Australische tijd) geteld, maar Labour-leider Shorten erkende dat een door Labor geleide regering niet meer mogelijk was en feliciteerde Morrison met de winst.

De Liberalen vormen een coalitieregering met de eveneens conservatieve Australische Nationale Partij. Het is nog niet duidelijk of die coalitie nu ook een meerderheid heeft of naar zoek moet naar steun van kleinere partijen.

Premier Morrison (51) heeft met zijn overwinning zijn eerste volledige regeringstermijn veiliggesteld. Hij werd premier na een coup binnen de Liberale Partij die de vorige premier, Malcolm Turnbull, ten val bracht.

"Ik heb altijd in wonderen geloofd", zei Morrison, de eerste evangelisch-christelijke Australische premier, tegen zijn juichende aanhangers in een hotel in Sydney. "Vanavond gaat het niet over me of zelfs de Liberale Partij. Vanavond gaat het over alle Australiërs die erop rekenen dat hun regering hen op de eerste plek zet."

Tijdens de campagne werd de keus tussen Morrison en Shorten geframed als een keuze tussen een rechtse partij die zal inzetten op economische stabiliteit, het scheppen van banen en een strenger immigratiebeleid en een linkse partij die de nadruk zou leggen op klimaatverandering en inkomensongelijkheid.

Australiërs lijken te hebben gekozen voor de man die de huidige economische koers kan voortzetten. Het land heeft al bijna 28 jaar geen recessie beleefd.

Ook relatie met VS inzet tijdens campagne

Morrison staat ook bekend als een bewonderaar van de Amerikaanse president Donald Trump, terwijl Shorten kritischer is op het staatshoofd van de nauwe bondgenoot.

De band met de VS is belangrijk voor Australië, zeker in het licht van de groeiende invloed van China in Azië en het Pacifisch gebied en de handelsoorlog die de Amerikanen en de Chinezen momenteel uitvechten.