De Oostenrijkse vicekanselier Heinz-Christian Strache is zaterdag opgestapt vanwege een omstreden ontmoeting met een vrouw die zich uitgaf voor een rijke Russische die invloed binnen de Oostenrijkse politiek wilde kopen.

Beelden van het treffen lekten vrijdag uit via de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en het nieuwsweekblad Der Spiegel.

De vrouw gaf zich uit voor de nicht van een Russische oligarch uit de naaste kringen rond de Russische president Vladimir Poetin. Ze beloofde illegale donaties aan de FPÖ en bood aan een prominente Oostenrijkse tabloid te kopen om de partij van Strache een media-overwicht naar Hongaars voorbeeld te bezorgen.

Strache, tevens partijvoorzitter van de radicaal-rechts-populistische FPÖ, zegt dat zijn ontslag is geaccepteerd door bondskanselier Sebastian Kurz. Hij wordt in beide functies opgevolgd door partijgenoot Norbert Hofer.

Strache zegt dat hij het slachtoffer van een "gerichte politieke aanval met illegale middelen" is, maar dat hij vertrekt om verdere schade aan de regering te voorkomen. Zijn partij bestuurt sinds december 2017 samen met de ÖVP, de partij van Kurz.

Op de beelden zijn meerdere personen te zien. Een van hen is Straches partijgenoot Johann Gudenus, destijds adjunct-burgemeester van Wenen en tegenwoordig fractievoorzitter in het parlement. Ook hij is zaterdag opgestapt.

Vóór het opstappen van de twee politici sloot Kurz verdere samenwerking met Strache uit. Het is nog onduidelijk of hij de coalitie met de opvolger van Strache wil voortzetten of dat hij nieuwe verkiezingen wil.

Honderden mensen hebben zich zaterdagmiddag verzameld bij de ambtswoning van de bondskanselier in Wenen. De regering moet volgens hen aftreden. Ze eisen vervroegde verkiezingen.

Honderden mensen hebben zich in Wenen verzameld om tegen de regering van Kurz te demonstreren. (Foto: AFP)

Vrouw deed zich voor als familie van Russische oligarch

De vrouw op de beelden deed zich voor als een nicht van Igor Makarov, een Russische oligarch die tot de entourage van de Russische president Vladimir Poetin behoort.

De 49-jarige Strache ontmoette haar twee jaar geleden op het Spaanse eiland Ibiza. Hij beloofde de vrouw politieke gunsten in ruil voor financiële steun. Drie maanden later werd Strache verkozen tot vicekanselier.

De Duitse kranten Süddeutsche Zeitung en Der Spiegel publiceerden vrijdag een onthullend verhaal over de ontmoeting. Zij hebben verborgencamerabeelden en audio-opnamen van de afspraak in hun bezit. Het is niet bekend wie achter het plan om de politici te misleiden zat.