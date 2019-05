Een voormalige hoofdofficier van de Amerikaanse CIA, Kevin Patrick Mallory, is vrijdag door een federale rechtbank veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor het doorspelen van Amerikaanse defensiegeheimen aan China.

"Deze zaak is er een in een alarmerende trend van voormalige Amerikaanse inlichtingenofficieren die het doelwit van China zijn en hun land en collega's verraden", zei assistent-procureur-generaal John Demers in een verklaring.

Mallory zou in 2017 naar Sjanghai zijn afgereisd en daar iemand hebben ontmoet die zichzelf als een Chinese deelnemer van een denktank voorstelde. Mallory verklaarde later al snel te weten dat die persoon, Michael Yang, voor de geheime dienst van China werkte.

Mallory, die vloeiend Mandarijn spreekt, en Yang communiceerden over gevoelige kwesties via een Samsung Galaxy-toestel dat versleutelde communicatie mogelijk maakte. Uit een analyse van die smartphone bleek dat Mallory alle stappen die nodig waren om zeker vijf vertrouwelijke Amerikaanse overheidsdocumenten via het apparaat te verzenden had voltooid.

Mallory scande documenten op SD-kaart

Bewijsmateriaal kwam aan het licht tijdens Mallory's rechtszaak, waarin bewakingsvideo's werden getoond van Mallory die in een FedEx-winkel in het Amerikaanse Leesburg documenten met opdrukken als 'geheim' op een geheugenkaart scande. Vervolgens betaalde Mallory om de acht documenten te versnipperen.

Thuis probeerde Mallory de microSD-kaart te verbergen, maar FBI-agenten vonden die tijdens een latere huiszoeking op de dag van zijn arrestatie, 22 juni 2017.

De veroordeling van Mallory komt in een tijd dat meer mensen schuldig worden bevonden aan spionage voor China.

In mei werd bekend dat CIA-officier Jerry Chun Shing Lee is opgepakt vanwege spionage voor China. Ron Rockwell Hansen, een voormalige officier van de Defence Intelligence Agency (DIA), werd in maart schuldig bevonden aan het ontvangen van honderdduizenden dollars, na het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan China.