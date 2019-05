De vicekanselier van Oostenrijk en partijvoorzitter van de radicaal-rechtspopulistische FPÖ, Heinz-Christian Strache, is in opspraak geraakt door beelden van een ontmoeting met een vrouw die zich voordeed als een Russische multimiljonair die invloed binnen de Oostenrijkse politiek wilde kopen.

Strache ontmoette de vrouw in een luxueuze vakantievilla op het Spaanse eiland Ibiza in juli 2017, drie maanden voor de Oostenrijkse verkiezingen die Strache tot vicekanselier zouden maken. Hij beloofde haar politieke gunsten in ruil voor financiële steun.

De ontmoeting duurde ruim zes uur. Strache werd vergezeld door partijgenoot Johann Gudenus, destijds adjunct-burgemeester van Wenen, en diens echtgenote. De vrouw die zij troffen, deed zich voor als Alyona Makarova, een nicht van Igor Makarova, een Russische oligarch die tot de naaste kringen van de Russische president Vladimir Poetin behoort.

De verborgencamerabeelden en audio-opnamen van het treffen kwamen in handen van de Duitse krant Süddeutsche Zeituing en het nieuwsweekblad Der Spiegel, die samenwerkten om ze te analyseren. Het is niet bekend wie achter het plan zat om de FPÖ-politici te misleiden.

Russin bood FPÖ-politicus weg naar mediadominantie

Volgens Süddeutsche Zeitung had Gudenus de Russin al aan aantal keer eerder ontmoet in Wenen. Op de beelden fluistert Gudenus tegen Strache dat de vrouw aanbood een stuk land van hem te kopen voor een prijs die vijf keer de marktwaarde bedroeg.

Naar aanleiding van die ontmoetingen zou Gudenus het plan hebben opgesteld om de Russin een groot belang in de invloedrijke Oostenrijkse tabloid Kronen Zeitung te laten kopen. Steun van die krant had de FPÖ theoretisch het laatste zetje kunnen geven om tijdens de verkiezingen in oktober de grootste partij van het land te worden.

Strache was dolenthousiast over dat vooruitzicht. Hij mijmerde verder over zijn ambitie om een vergelijkbare greep op de Oostenrijkse media te krijgen als die van premier Viktor Orbán in Hongarije.

Juridische twijfelachtigheid geen probleem voor Strache

De FPÖ-leider toonde zich aanvankelijk nog voorzichtig over wat de Russische multimiljonair kon verwachten als tegenprestatie en benadrukte dat alles "volgens de wet moet lopen, legaal".

Maar vlak daarna stelde hij voor dat de vrouw een bedrijf zou beginnen zoals het Oostenrijkse bouwconcern STRABAG. "Alle overheidscontracten die STRABAG nu ontvangt, zijn dan voor haar."

De Russin stribbelde tegen uit monde van haar compagnon, een niet-geïdentificeerde man, en vroeg of Strache haar kon garanderen dat ze haar facturen aan de regering dan kunstmatig kan verhogen. Strache antwoordde bevestigend.

"Er valt hier verder niet veel meer te zeggen. Als zij de Krone Zeitung overneemt en erin slaagt ons drie weken voor de verkiezingen een duw te geven, dan kunnen we overal over praten", zei Strache. "We komen er dan uiteindelijk altijd wel uit."

De FPÖ-politici bleven ook zitten nadat de Russin duidelijk maakte dat haar geld "niet helemaal legaal" en "juridisch ingewikkeld" was.

De timing van de onthullingen uit de video is extra pijnlijk voor Strache en de FPÖ. De partij is de kleinere partner in een coalitieregering met de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) van bondskanselier Sebastian Kurz. Die samenwerking is recent onder druk komen te staan door de weigering van de FPÖ afstand te nemen van extreemrechtse elementen binnen de partij.