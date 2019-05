De gemeenteraad van Venetië heeft ingestemd met een reeks gedragsregels om de overlast in de populaire toeristenplaats tegen te gaan. Zo mogen bezoekers in de meeste delen van de Italiaanse stad niet langer in zwemkleding rondlopen en in de kanalen springen.

Burgemeester Luigi Brugnaro probeert sinds zijn aantreden in 2015 de grote toeristenstroom in zijn stad te beperken. De gemeenteraad heeft regelmatig ingestemd met strengere regels voor toeristen.

Zo geldt er bijvoorbeeld vanaf begin 2020 een speciale belasting voor personen die de Italiaanse stad één dag bezoeken. De nieuwste reeks maatregelen richt zich met name op het gedrag van de miljoenen toeristen die Venetië bezoeken.

Alcoholconsumptie tussen 22.00 en 8.00 uur is volgens de regels alleen toegestaan op plekken waar drank geserveerd wordt. Het drinken van een drankje op openbare plaatsen is niet langer toegestaan. Ook mogen toeristen niet meer met een ontbloot bovenlijf of in bikini door de stad lopen.

Op het overtreden van een regel staat een boete van 25 tot 500 euro, melden Italiaanse media. Het is niet duidelijk wanneer de maatregelen precies gaan gelden.

Venetië wordt elk jaar door zo'n 25 miljoen toeristen bezocht. (Foto: ANP)

Brugnaro: Toeristen moeten respectvol zijn

Brugnaro stelt dat toeristen in zijn stad respectvol gedrag moeten vertonen en uitgezet kunnen worden als ze de regels overtreden. Prostituees krijgen ook met strengere regels te maken. Zij mogen niet meer klanten werven op straat en bij de kanalen.

Venetië wordt jaarlijks door zo'n 25 miljoen toeristen bezocht. Het inwonersaantal is sinds de Tweede Wereldoorlog flink gedaald van 175.000 naar 50.000. De overgebleven inwoners hekelen het massatoerisme en vinden dat zij voor de kosten opdraaien.