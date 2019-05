Het Verenigd Koninkrijk raadt alle burgers die zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit hebben af om naar Iran te reizen. Deze burgers zouden een verhoogd risico lopen om opgepakt te worden.

Dit stelt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt vrijdag in een verklaring.

"Ondanks de inzet van het VK om de problemen op te lossen, is het gedrag van het Iraanse regime verergerd."

Hunt zegt dat hem niets anders rest dan het afraden van een reis voor burgers met een dubbel paspoort.

De spanningen rondom het islamitische land zijn deze week opgelopen nadat de Verenigde Staten zeiden aanwijzingen te hebben dat Iran hun belangen en bondgenoten wil aanvallen. Daar is verder weinig informatie over vrijgegeven. De VS heeft oorlogsschepen richting de Perzische Golf gestuurd.

VS 'zit bij de telefoon'

Een functionaris van het Witte Huis liet een kleine groep journalisten vrijdag weten dat de VS "bij de telefoon zit te wachten", maar nog niets van Iran heeft gehoord over de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump om in gesprek te gaan.