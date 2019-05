Het parlement in Taiwan heeft vrijdag voor legalisering van het homohuwelijk gestemd. De aangenomen wet treedt over precies een week in werking.

Taiwan is hierdoor het eerste land in Azië waar het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht legaal wordt.

Het Taiwanese hooggerechtshof oordeelde in mei 2017 dat koppels van hetzelfde geslacht het grondwettelijke recht hebben om te trouwen. De Taiwanese regering kreeg van de rechters twee jaar de tijd om dat te regelen.

In november vorig jaar kozen kiezers in Taiwan er in een referendum nog wel voor het huwelijk enkel als een unie tussen een man en een vrouw te definiëren. Desondanks stemde het parlement vrijdag in met legalisering van het homohuwelijk.

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie

Het is vrijdag de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia). Lgbt-organisaties vragen in de hele wereld aandacht voor de sociale onwenselijkheid van onder meer homohaat.

Taiwan wordt gezien als een van de meest liberale landen in Azië. Het is jaarlijks het toneel van de grootste Pride-parade van het werelddeel. Door de meeste landen wordt Taiwan niet erkend als land; hoewel het een de facto onafhankelijke staat is, beschouwt China het als een afvallige provincie.

Honderden activisten gingen vrijdag in aanloop naar de stemming de straat op, ondanks het slechte weer. (Foto: AFP)