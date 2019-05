In de Amerikaanse staat Californië is een F-16 neergestort in een loods in de buurt van luchtmachtbasis March Air Reserve Base. Zeker drie personen raakten gewond. De piloot heeft zichzelf tijdig in veiligheid gebracht met de schietstoel, melden lokale media.

De hulpdiensten rukten donderdagmiddag met groot materieel uit, omdat de straaljager bewapend was. De crash veroorzaakte een kleine brand.

De F-16 boorde zich vlak na het opstijgen in het dak van het gebouw. Op luchtfoto's is een groot gat te zien in het dak van het pand. Ook in het gebouw heeft het toestel een grote ravage aangericht.

Een medewerker van het bedrijf dat in de loods is gehuisvest raakte door de crash gewond, meldt NBC Los Angeles. De drie slachtoffers zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.