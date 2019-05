De Nederlandse trainingsmissie van Defensie in Irak die zondagavond werd stilgelegd vanwege de toegenomen 'dreiging' in de regio, is donderdag deels hervat, laat minister Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer weten. Wat de aard van de dreiging was of is, is niet bekend.

Aan de hervatte missie van de Special Operations Forces nemen vijf tot tien Nederlandse trainers deel.

Defensie verwacht dat de grotere trainingsmissie in Noord-Irak, waar zo'n vijftig trainers aan deelnemen, aankomend weekend, afhankelijk van de veiligheidssituatie, ook weer zal worden opgestart.

De tijdelijke stop geldt voor alle internationale bondgenoten die trainingen verzorgen in het gebied. Zo is ook de Duitse missie stilgelegd.

"Het kabinet houdt de situatie zoals altijd nauwgezet in de gaten en toetst doorlopend of het verzorgen van trainingen door Nederlandse militairen verantwoord is. De veiligheid van onze mensen gaat daarbij boven alles", aldus de minister.

Aard van dreiging onbekend

Defensie deed geen uitspraken over de aard van de dreiging. Mogelijk zou die iets te maken hebben met de Amerikaanse vrees voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse burgers, organisaties, militairen en bondgenoten.

De spanningen tussen de VS en Iran, een buurland van Irak, zijn de afgelopen weken hoger opgelopen.