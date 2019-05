Het wereldnatuurfonds (WWF) probeert geboortebeperking in natuurgebieden in ontwikkelingslanden te stimuleren door anticonceptie en sterilisatie aan te bevelen, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA.

Het WWF heeft samen met het Amerikaanse agentschap USAID en farmaceut Johnson & Johnson wereldwijd gezondheidskampen opgezet, waar ook zogenaamde 'familyplanningprojecten' onderdeel van zijn.

ZEMBLA onderzoekt een van die projecten in Noord-India en sprak een dokter die namens WWF sterilisaties uitvoerde bij de lokale bevolking. Volgens hem moeten meer mannen aangemoedigd worden zich laten steriliseren en zijn de mensen achteraf overtuigd als ze merken dat seks "erg plezierig" is.

Het WNF, de Nederlandse tak van het WWF, bevestigt aan ZEMBLA dat er nog drie projecten lopen in Kameroen, Congo en Oeganda, maar wilde niet reageren voor de camera.

Aan NU.nl wordt gemeld dat ZEMBLA kort door de bocht is en dat het WWF niet aan geboortebeperking doet, maar financiële steun geeft aan bijvoorbeeld gezondheidsposten.

"Natuurlijk heeft en had WWF geen actieve bemoeienis met het soort medische zorg dat binnen gezondheidsposten wordt geboden. Of er een been afgezet moet worden, een bevalling moet worden gedaan of iemand wenst anti-conceptie, dat valt onder verantwoordelijkheid van een arts."

'Oorzaak wordt bij verkeerde mensen gezocht'

Professor Bram Busscher van Wageningen University & Research doet al jaren onderzoek naar natuurbehoud en zegt tegen het programma dat de oorzaak van het probleem bij de verkeerde mensen wordt gezocht.

"Het probleem is veranderend landgebruik en daar hebben wij, het Westen, een veel grotere rol in dan de arme mensen rondom natuurgebieden."

'Dorp werd met harde hand ontruimd voor komst natuurgebied'

In het programma wordt ook aan de kaak gesteld wat de gevolgen van WWF's strijd voor beschermde dieren voor de lokale bevolking zijn. ZEMBLA sprak in India met nabestaanden van mensen die zijn omgekomen toen een dorp met harde hand werd ontruimd om plaats te maken voor een natuurgebied.

In maart meldde BuzzFeed dat het WWF jarenlang organisaties die in hun strijd tegen stroperij mensenrechten schenden zou financieren. Zo zou er in meerdere landen sprake zijn van folteringen en seksueel misbruik.

De uitzending van ZEMBLA is donderdag om 21.10 uur te zien op NPO2.