Tot nu toe is er ruim 850 miljoen euro toegezegd voor de restauratie van de Notre-Dame in Parijs, liet de Franse minister van Cultuur Franck Riester woensdagavond weten via Twitter.

Riester weet nog niet wat de volledige restauratie van de beroemde kerk gaat kosten. Het is volgwens hem nog te vroeg om te zeggen of er nu genoeg geld binnen is.

Ook zegt de minister erbij dat het mogelijk is dat niet al het toegezegde geld zal worden uitgekeerd.

Woensdag bracht de minister een bezoek aan de kerk die vorige maand in brand vloog. De torenspits en een groot deel van het dak werden daarbij verwoest.