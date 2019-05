Een leider van de protesten in het Marokkaanse Rifgebied, Nawal Benaissa, heeft asiel aangevraagd in Nederland, bevestigt Amnesty International woensdag na berichtgeving van de NOS.

Benaissa staat bekend als een van de drijvende krachten achter de demonstraties in het Rifgebied in 2017, waarbij zo'n vierhonderd arrestaties werden verricht. De acties werden geleid door de protestbeweging Hirak.

Benaissa riep inwoners van de provincie Al Hoceima op mee te doen aan de protesten en uitte kritiek op de veiligheidsdiensten voor het uitoefenen van geweld op demonstranten.

De vrouw werd na de arrestatie van leider Nasser Zefzafi een van de bekendste gezichten van de protestbeweging. Zefzafi is vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar.

'Benaissa wordt geïntimideerd en lastiggevallen'

Benaissa wordt sindsdien geïntimideerd en lastiggevallen door de Marokkaanse autoriteiten, aldus Amnesty International. Begin dit jaar werd ze veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden.

"Het allerbelangrijkste is haar veiligheid", benadrukt een woordvoerder van Amnesty International. "Gezien hoezeer ze in Marokko in de problemen is gekomen, doen we geen verdere uitspraken."

Volgens de NOS verblijven de mensenrechtenactiviste en haar vierjarige zoon inmiddels ongeveer een week in een Nederlands asielzoekerscentrum.

Benaissa zou vorige maand met haar zoon naar Nederland komen vanwege een geplande toespraak in Amsterdam, maar dat bezoek ging niet door. De autoriteiten in haar thuisland legden Benaissa destijds een reisverbod op.