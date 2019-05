Meer dan zestien miljoen Australiërs gaan zaterdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Tijdens de campagne ging het vooral over het klimaat en de economie.

De verkiezingsstrijd gaat voornamelijk tussen de twee traditioneel grote partijen: de Conservatieven en Labor. Premier Scott Morrison hoopt namens de Conservatieven een driejarige termijn veilig te stellen. Zijn grootste uitdager is Labor-voorman Bill Shorten.

Morrison bekleedt sinds augustus 2018 het hoogste ambt, maar in Australië verloopt de doorstroom van premiers op hoog tempo. De afgelopen negen jaar werd de zittende premier vijf keer vervangen. Daar kan met deze verkiezingen een zesde keer bijkomen, als de Labor Party de grootste wordt. Voorman Shorten heeft de laatste jaren de arbeiderspartij herenigd en hoopt na zes jaar oppositie premier te worden.

Verkiezingen Australië 24,6 miljoen inwoners, 16,3 miljoen geregistreerde stemmers

151 parlementszetels verkiesbaar, 40 van de 76 senaatszetels beschikbaar

Het land heeft een stemplicht: 20 dollar boete bij niet stemmen

Shorten wil dat de mensen onderaan de salarisladder meer gaan verdienen en heeft beloofd te strijden tegen belastingvoordelen voor de rijken. Hij hoopt dat Australië in 2050 de helft van zijn energie uit duurzame bronnen haalt en wil flink investeren om het land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een urgent thema gezien afgelopen zomer de heetste Australische zomer ooit gemeten was.

In de peilingen heeft Shorten een nipte voorsprong op Morrison. Een mediarel zorgde ervoor dat zijn populariteit vorige week steeg. In een interview vertelde Shorten dat zijn inmiddels overleden moeder als jonge vrouw was gestopt met haar rechtenstudie om voor haar familie te zorgen.

The Daily Telegraph kopte vervolgens dat hij informatie over haar leven had weggelaten. Zijn moeder zou wél een rechtenstudie hebben voltooid, iets wat Shorten eerder ook had gezegd. In een emotioneel eerbetoon vertelde hij dat zijn moeder na decennia van zorgen voor familieleden uiteindelijk op 51-jarige leeftijd haar diploma haalde.

Ei op premiers hoofd

Ook Morrison stond in het middelpunt van een relletje. Tijdens een bezoek aan een vrouwenvereniging gooide een demonstrant van dichtbij een ei tegen zijn hoofd. Het ei ketste ongebroken van zijn hoofd af. In het tumult dat ontstond, werd een vrouw omvergelopen. Morrison sprak van een "laffe daad".

Morrison sprak bij de aftrap van zijn campagne vooral over een economie waarin de "eerlijke en primaire belangen" van Australiërs centraal staan. Hij zei dat Labor een geschiedenis van slecht economisch beleid heeft en waarschuwde voor roekeloze investeringen. Morrison wees naar de economische groei die het land onder zijn leiding heeft doorgemaakt.

97 kiezers heeft zich aangemeld voor stembiljet

In het uitgestrekte Australië is de stemgang een logistieke uitdaging, zeker gezien de stemplicht. Bijna 97 procent van de kiezers heeft zich aangemeld voor een stembiljet. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan stemmen, vliegen, rijden en varen medewerkers van de kiesraad door het land.

Zo bezoeken ze inheemse gemeenschappen, waar Engels niet de eerste taal is. BBC schetst dat een speciaal team met een helikopter drie kleine stammen per dag bezoekt, waar soms niet meer dan tien stemgerechtigden zijn. Ook gaan er boten naar afgelegen eilanden ten noorden van Australië en worden er stembiljetten naar Antarctica gebracht, waar een team van technici en wetenschappers graag hun stem uit wil brengen.

De uitslagen worden naar verwachting zaterdagavond Nederlandse tijd verwacht.