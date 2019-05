De Nederlandse trainingsmissie van Defensie in Irak is opgeschort vanwege de toegenomen dreiging in de regio. Wat de aard van deze dreiging is, is niet bekend.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie laat aan NU.nl weten dat de commandant van de internationale coalitie die de trainingen coördineert de trainingsmissie heeft stilgelegd.

De tijdelijke stop geldt voor alle internationale bondgenoten die trainingen verzorgen in het gebied.

Voor Nederland geldt dat de ongeveer vijftig tot zestig trainers die de Koerdisch-Iraakse strijdkrachten trainen, hun werkzaamheden "tot nader order" moeten staken vanwege een verhoogde dreiging.

Eerder op woensdag werd ook al de Duitse trainingsmissie stilgelegd.

Opgelopen spanningen tussen VS en Iran

Over de aard van de dreiging doet Defensie geen uitspraken. Ook wil de woordvoerder niet zeggen of het iets te maken heeft met de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, het buurland van Irak.

De VS is bang dat Iran Amerikaanse burgers, organisaties, militairen en bondgenoten in de regio zal aanvallen.

Woensdagochtend beval het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dan ook zijn ambassademedewerkers in Irak, die daar zijn voor "niet-spoedeisende" zaken, het land te verlaten.

Een officiële reden voor dit onmiddellijke vertrek is niet genoemd, maar het is zeer aannemelijk dat de oproep te maken heeft met de opgelopen spanningen in de regio.

Militaire bijdrage van Nederland in Irak

Nederland draagt in Irak bij aan de internationale strijd tegen de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Nederlandse militairen geven Iraakse strijdkrachten in het noorden van het land advies over en trainingen in onder andere schietvaardigheid en militaire EHBO.

Daarnaast doet Nederland mee aan een opbouwmissie van de NAVO, die zich richt op het versterken van de Iraakse veiligheidssector.

Tot voor kort waren er ook Nederlandse F-16's actief boven Irak, maar deze missie is op 31 december 2018 beëindigd.