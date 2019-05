Van twee van de drie huurders die zaterdagmiddag in een pension in het Duitse Passau zijn aangetroffen, is een testament gevonden in de kamer. Dat melden diverse Duitse media op basis van een dinsdag verschenen autopsierapport.

Daarin zijn ook namen van de huurders vrijgegeven. Het zou gaan om een 53-jarige man, Torsten W., en twee vrouwen, Kerstin E. (33) en Farina C. (30). Eerder was al bekendgemaakt dat de man niet de vader van de twee vrouwen is.

De vondst van de testamenten doet agenten denken aan een potentiële zelfmoordactie, of een verzoek om gedood te worden.

W. en E. zouden hand in hand en doorzeefd met pijlen op het bed hebben gelegen. C. lag op de vloer voor het bed.

Politie gist nog naar wat zich heeft afgespeeld in kamer

Voor de Duitse politie is het nog steeds onduidelijk onder welke omstandigheden de drie huurders overleden. Uit het rapport blijkt dat er geen sporen zijn aangetroffen die erop duiden dat er een gevecht heeft plaatsgevonden. Een andere huurder zegt dat het die nacht "ontzettend stil" was.

Twee gebruikte kruisbogen zijn in de kamer bij de lichamen aangetroffen. Een derde, ongebruikte, kruisboog lag in een tas. De wapens kunnen in Duitsland legaal worden aangeschaft door iedereen van achttien jaar of ouder.

Het drietal had vrijdag ingecheckt voor drie nachten zonder ontbijt. Een schoonmaakster vond de lichamen een dag later.

Maandag aangetroffen lichamen niet door pijlen gedood

In de Duitse stad Wittingen, op ruim 700 kilometer van Passau, werden maandag nog twee overleden vrouwen gevonden. Volgens het Duitse openbaar ministerie is het tweetal niet door een kruisboog om het leven gekomen, zoals eerder werd gemeld. Ook zou er geen dergelijk wapen met pijlen zijn aangetroffen in hun kamer.

Hun doodsoorzaak is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Een buurman had de politie gebeld nadat hij merkte dat de brievenbus overvol zat en er een vreemde geur uit de flat ontsnapte.

Volgens agenten is er een verband tussen de twee mysterieuze zaken. Een van de twee maandag in Wittingen gevonden vrouwen zou de partner van C. zijn. Zij zou in dezelfde flat hebben gewoond.

