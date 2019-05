Zeker drie mensen zijn omgekomen geraakt nadat maandagavond twee watervliegtuigen voor de kust in het zuidoosten van Alaska neerstortten. Ook raakten tien inzittenden gewond. Drie mensen zijn nog vermist.

Dat meldt de Amerikaanse kustwacht. De twee vliegtuigen - een met elf passagiers en bemanning, de andere met vijf mensen aan boord - stortten neer in het George Inlet-gebied, ongeveer veertig kilometer ten noordoosten van de stad Ketchikan.

Vlakbij bevindt zich een accommodatie van waaruit excursies worden gemaakt naar het Misty Fjords National Monument.

Het is nog niet bekend of er toeristen in beide toestellen zaten en ook over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.