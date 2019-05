De Europese Unie is bezorgd over de gevolgen van het geweld in Libië. De 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken hun zorgen uit over het stijgende aantal doden, nieuwe migratiestromen en het toenemende risico op terroristische aanslagen in het land.

"Alle partijen moeten burgers, ook migranten en vluchtelingen, beschermen door veilige, snelle en ongehinderde verlening van humanitaire hulp", aldus de ministers in een verklaring.

De strijd om Tripoli tussen het zelfbenoemde Libische nationale leger LNA van de krijgsheer Khalifa Haftar en de troepen van de internationaal erkende regering van premier Fayez Al Sarraj is al een tijd gaande. "Een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid", stellen de ministers.

Al Sarraj was maandag in Brussel om steun te zoeken. De ministers roepen de strijdende partijen opnieuw op tot een onmiddellijke wapenstilstand en samenwerking met de VN om aan een politieke oplossing te werken.

Willekeurige aanvallen op dichtbevolkt woongebied kunnen als oorlogsmisdaden worden aangemerkt. Degenen die voor dergelijke aanvallen verantwoordelijk zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen, staat in de verklaring.

Tienduizenden Libiërs ontheemd

Tienduizenden mensen zijn gevlucht sinds het geweld vorige maand oplaaide. Begin april ontbrandde het geweld rond hoofdstad Tripoli. De machtige krijgsheer Haftar gaf zijn militie de opdracht op te rukken naar de hoofdstad. Hij wil naar eigen zeggen extremisten verslaan.

De internationale gemeenschap is verdeeld over hoe met het conflict in Libië moet worden omgegaan. De VN steunt de internationaal erkende regering van Al Sarraj. Haftar wordt gesteund door Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.