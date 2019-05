In de Duitse stad Wittingen zijn maandag twee overleden vrouwen met pijlen in hun lichamen gevonden, melden de autoriteiten. Zaterdag werden al drie lichamen met pijlen aangetroffen in een pension in Passau, op ruim 700 kilometer afstand van Wittingen.

De lichamen van twee vrouwen zijn aangetroffen in de woning van een van de slachtoffers die zaterdag werden gevonden, meldt onder meer persbureau AFP.

De identiteit van de twee vrouwen is nog onbekend. Ook moet de doodsoorzaak nog worden onderzocht.

In een kamer van een pension in Passau (zie foto) werden zaterdagmiddag de lichamen van een 53-jarige man en twee vrouwen van 33 en 30 jaar gevonden. De autoriteiten konden al wel melden dat de man niet de vader van de twee vrouwen is.

Volgens de Duitse krant PNP zou het trio de driepersoonskamer voor drie dagen hebben geboekt op vrijdag. Er is autopsie uitgevoerd. Dinsdag zouden de resultaten binnen moeten komen.