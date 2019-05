De Zweedse aanklager zegt maandag het onderzoek te heropenen naar de verkrachtingen waar Julian Assange van verdacht wordt. De oprichter van WikiLeaks zou in 2010 twee vrouwen hebben verkracht tijdens een conferentie in Stockholm.

De man heeft de beschuldigingen altijd ontkend: hij zegt dat de vrouwen hebben ingestemd met seks.

Volgens een gelekt politierapport, openbaar gemaakt door onder meer The New York Times, wordt Assange beschuldigd van het hebben van seks met een vrouw die op dat moment sliep. Een andere vrouw zegt dat ze alleen seks met hem wilde als hij een condoom gebruikte, iets wat hij in eerste instantie weigerde.

Daarna zou hij volgens de vrouw expres een condoom stuk hebben gemaakt, maar alsnog zijn doorgegaan met de seks.

Arrestatiebevel eerder ingetrokken door Zweden

Twee jaar geleden werd het arrestatiebevel door Zweden ingetrokken omdat "alle mogelijkheden om het onderzoek te bevorderen zijn uitgeput". Assange zocht toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering te voorkomen.

Hij stelt dat Zweden de zedenzaak als excuus gebruikt om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten. De VS wil hem vervolgen voor het lekken van honderden geheime documenten via WikiLeaks. De Zweedse advocaat van Assange zegt maandag dat zijn cliënt wel een verklaring wil afleggen, maar dat hij uitlevering naar de VS vreest.

De WikiLeaks-voorman is vorige maand opgepakt nadat hij de ambassade verliet. Ecuador heeft namelijk na zeven jaar het politiek asiel van de Australiër ingetrokken. Hij heeft al bijna een jaar cel opgelegd gekregen voor het overtreden van de voorwaarden van zijn borgtocht.

Nu Zweden het onderzoek heeft heropend, is de volgende stap onduidelijk. Het is niet bekend of Assange überhaupt wordt uitgeleverd. Mocht dit wel het geval zijn, dan is vooralsnog niet duidelijk of dit eerst aan de VS of aan Zweden zal zijn.