Twee Saoedische olietankers zijn gesaboteerd nabij de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat meldt Saoedi-Arabië maandag aan persbureau Reuters. Door het nieuws is de prijs van ruwe olie gestegen.

De Verenigde Arabische Emiraten lieten zondag weten dat vier schepen waren aangevallen die voor anker lagen voor de haven van het emiraat Fujairah, vlak bij de Straat van Hormuz.

De VAE stellen een onderzoek in naar de daders, maar willen nog geen schuldigen aanwijzen.

Saoedi-Arabië veroordeelt de aanslag en zegt dat dit een poging is om de aanvoer van ruwe olie te beïnvloeden. De prijs voor ruwe olie is meteen na het nieuws omhoog gegaan. De haven van Fujairah is een van de grootse overslagplekken voor ruwe olie en gas.

Volgens een Saoedische minister was een van de tankers op weg om gevuld te worden met olie die bestemd was voor de Verenigde Staten.

Wat de schade is aan de tankers, is niet bekend. Saoedi-Arabië meldt wel dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat er geen olie in zee terecht is gekomen.